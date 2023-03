Sono 135 i libri candidati al Premio Strega Poesia

Sono 135 i libri, pubblicati tra gennaio 2022 e febbraio 2023, che concorrono alla prima edizione del Premio Strega Poesia. Tra i poeti più noti spiccano Silvia Bre, Ferdinando Camon, Claudio Damiani, Vivian Lamarque, Gabriella Sica, Francesco Targhetta, Daniele Piccini, Fabio Pusterla, Massimo Gezzi, Paolo Febbraro, Gilda Policastro e Gabriele Frasca, ma nel lungo elenco annunciato oggi dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi, ci sono anche autori che spaziano tra vari generi come Morgan, Umberto Fiori o l’influencer Giorgia Soleri. Alla scadenza del 28 febbraio scorso, gli editori hanno proposto 120 titoli, uno per ogni editore, ai quali si sono aggiunti 15 titoli ulteriori richiesti dal Comitato scientifico, composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta. Alla fine di aprile verrà resa nota una prima rosa di titoli, che non è ancora stato stabilito quanti saranno, che accederanno alla selezione della cinquina. I cinque libri finalisti saranno annunciati il 19 maggio al Salone del Libro di Torino e saranno scelti dal Comitato. Un'ampia giuria composta da personalità della cultura determinerà l'opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il 5 ottobre, a Roma, al Tempio di Venere, all'interno del Parco archeologico del Colosseo.

La cinquina sarà ospite in diverse località italiane. Queste le tappe: 27 maggio, 38° parallelo, a Marsala; 3 giugno, Cervo Ti Strega, a Cervo; 14 luglio, Museo Maxxi, a L'Aquila; 13-17 settembre Pordenonelegge, a Pordenone. Per celebrare la Giornata mondiale della Poesia, al termine dell'annuncio Sergio Rubini ha letto una selezione di versi di autrici e autori del Novecento, da Saba a Montale e da Alda Merini ad Amelia Rosselli. Durante la lettura l'illustratore Alessandro Sanna si è esibito in un live painting.

I TITOLI DELLA PRIMA EDIZIONE

1. Fabiano Alborghetti, Corpuscoli di Krause, GCE

2. Antonio Alleva, Cronache di fine occidente – La collina del Dingh, Puntoacapo

3. Cristina Alziati, Quarantanove poesie e altri disturbi, Marcos y Marcos

4. Giambattista Anastasio, Tutto è incontro, La Gru

5. Marzia Badaloni, Sacchi di sale marino, L’inedito

6. Francesco Basso, Poesie di domani, L’Eco della Riviera

7. Matteo Belgio Belgiovane, L’arte della prospettiva, Edizioni WE

8. Amato Maria Bernabei, Nel segno che l’artefice ha pensato, Valentina Editrice

9. Vinicio Bernardi, Cammin facendo, Macchione Editore

10. Lelio Bonaccorso, Fiori di vento, Smasher

11. Maria Concetta Borgese, E nulla è più, La Notizia

12. Silvia Bre, Le campane, Einaudi

13. Imperatrice Bruno, Volontà nobili, Nulla Die

14. Sandro Buoro, La pietra sul tempo, Latorre

15. Marcello Buttazzo, Fra le pieghe del rosso, I quaderni del Bardo

16. Antonio Bux, Gemello falso, Avagliano

17. Ferdinando Camon, Son tornate le volpi. Come muore la nostra civiltà, Apogeo Editore18

18. Annunziata Candia, Fragmenta, Di Carlo Edizioni

19. Francesco Canfora, Luci nel cammino dei giorni, Armando Editore

20. Giovanni Canino, Pensieri chiusi in stanze. Quartine con terzine in quarantena in quaranta sonetti e raccolta dei migliori insuccessi, Noion editrice

21. Alessandro Carrera, Il tempo dei morti. Mistero di voci, Moretti & Vitali

22. Guido Caserza, Canto dei morti sul lavoro, Zona

23. Marco Morgan Castoldi, Parole d’aMorgan, Baldini + Castoldi

24. Roberta Castoldi, La formula dell’orizzonte, AnimaMundi edizioni

25. Franco Ciarelli, Tutti hanno un sogno, Nuova Gutemberg

26. Laura Cingolani, Fare lo spazio, Campanotto

27. Sheila Concari, Medusa suite & PerseuSuite, Editions Mincione

28. Franco Costantini, L’isola scura, Vydia Editore

29. Alessandra Cotoloni, Trame itineranti, Dragorosso Editore

30. Salvatore Cucinotta, Étiennette. Liberi pensieri, La Rosa nel Pozzo

31. Vittorino Curci, Cadenze per la fine del tempo, Musicaos

32. Giuseppe Cuschera, Fogli come foglie, ALE

33. Claudio Damiani, Prima di nascere, Fazi

34. Diletta D’Angelo, Defrost, Interno Poesia Editore

35. Anna D’Auria, I colori di Kiev. Poesia in trincea, Officine Culturali Romane

36. Stefano Decima, Le ombre di Periandro, Porto Seguro

37. Lucrezia De Lellis, Incandescente, Eretica

38. Eugenio De Signoribus, Nel villaggio oscuro. Poetica e poesia, Manni

39. Mario De Vecchis, Il profumo del sole nel buio, Planet Book

40. Francesca Del Moro, Ex madre, Arcipelago Itaca

41. Gabriel Del Sarto, Sonetti bianchi, L’Arcolaio

42. Antonello Di Carlo, Amo ergo sum, Rupe Mutevole

43. Tommaso Di Dio, Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo, Scalpendi

44. Chiara Domeniconi, Mani in extasy. In mendacio veritatis. In errore legis, SBS Edizioni

45. Stanislao Donadio, Alla radice impura, Apollo Edizioni

46. Paolo Donini, Tutto è bello, LietoColle

47. Anna Maria Farabbi, La via del poco, Al3vie

48. Diego Farfanelli, Canti dalla terra, Glu

49. Paolo Febbraro, Come sempre. Scelte di poesie 1992-2002, Elliot

50. Umberto Fiori, Autoritratto automatico, Garzanti

51. Daniela Fontana, Misticamente al ventre sospesa, Edita Casa Editrice & Libraria

52. Ciro Formisano, L’etereo istante, Graus Edizioni

53. Gabriele Frasca, Lettere a Valentinov, Luca Sossella Editore

54. Florinda Fusco, Il compleanno e altre opere, Argolibri

55. Adelio Fusé, Mosaico del viandante, Book Editore

56. Chiara Galassi, Se non come, Besa

57. Francesco Gallina, Medicinalia, Marco Saya

58. Bruno Galluccio, Camera sul vuoto, Einaudi

59.Aimara Garlaschelli, Nel nome della madre, Einaudi

60. Francesca Genti, La ballata di Nina Simone, HarperCollins Italia

61. Massimo Gezzi, Sempre mondo, Marcos y Marcos

62. Andrea Gibellini, Planetario e altre osservazioni, Marcos y Marcos

63. Maurizio Gimigliano, Alma, Grafichéditore

64. Barbara Giuliani, Bianca, Neo Edizioni

65. Gianpiero Grasso, A un passo dalla vita, Editrice GDS

66. Paolo Grugni, Pianura pagana, Laurana Editore

67. Paolo Fabrizio Iacuzzi, Peste e guerra. La poesia non salverà la vita, Interno Poesia Editore

68. Alessandra Iannotta, Come panni al vento, Gruppo CTL Editore

69. Federico Italiano, La grande nevicata, Donzelli

70. Antonella La Frazia, Come fiori a seccare, Delta 3 Edizioni

71. Vivian Lamarque, L’amore da vecchia, Mondadori

72. Eva Laudace, Le bambine dai capelli rossi. Una favola teatrale, Capire Edizioni

73. Giuseppe Elio Ligotti, L’alga del tempo, Molesini Editore Venezia

74. Viola Lo Moro, Luoghi amati, Giulio Perrone Editore

75. Anna Maria Lombardi, Spigolatura in campi (di)versi, Gruppo Culturale Letterario

76. Leopoldo Lonati, Discorso senza un alito di vento. Quartine, Casagrande

77. Andrea Lutri, Il cielo non è muto, Bibliografica Giuridica Ciampi

78. Giorgio Luzzi, Forme della notte, Carabba

79. Paolo Maccari, Quaderno delle presenze, Le Lettere

80. Elisa Malvoni, C’è un sacco di spazio sul fondo. Reportage poetico del piccolo, Bette

81. Simona Mancini, Di madre nuda, Pequod

82. Simona Mancini, Leggerezza, Il Leggio

83. Attilio Marocchi, Raccolta di spighe, Gilgamesh Edizioni

84. Maurizio Melandri, Infinito remoto, Robin

85. Maurizio Mequio, Cucivo le stelle, Bertoni

86. Claudio Monachesi, Ak. Poesia per l’Acqua, Ass. Terre Sommerse

87. Gabriella Montanari, Plagiarsi addosso, Il Convivio

88. Gianni Montieri, Ampi margini, LiberAria Editrice

89. Sabrina Morelli, Un attimo di vita, PandiLettere

90. Rita Muscardin, Ascoltavo il mare piangere con me, Cesvol Umbria

91. Francesco Nigri, Il segreto di Ebe, Gruppo Albatros Il Filo

92. Aldo Nove, Sonetti del giorno di quarzo, Einaudi

93. Elena Opromolla, Olena, Ass. Multimage

94. Maria Rita Parsi, Per rivedermi ancora, Pagine

95. Lorenzo Pataro, Amuleti, Ensemble

96. Caterina Pentericci, Muta cum liquida, Entropia

97. Daniele Piccini, Per la cruna, Crocetti

98. Tomaso Pieragnolo, Portraits, Passigli

99. Matteo Piovan, Cammino sulle allucinazioni dell’io, Booksprint

100. Gilda Policastro, La distinzione, Giulio Perrone Editore

101. Silvia Primi, Geo, Laura Capone Editore

102. Fabio Pusterla, Tremalume, Marcos y Marcos

103. Martina Restifo, Anacronismo, Brè

104. Gianluca Ricca, Neoestetismo. Un nuovo senso del bello, Angolazioni

105. Gianluca Rubino, Effatà. Versi sulla guerra, Libritalianet Edizioni

106. Giuseppe Ruggeri, Figli del vento, Genesi

107. Alessandro Russo, Finché il sangue non ci separi, Leonida

108. Adriano Sansa, Al di là dell'ombra, Elliot

109. Luigi Santagati, Dal Salso all’Orcia, Lussografica

110. Mario Santagostini, Il libro della lettera arrivata, e mai partita, Garzanti

111. Silvia Sardini, Miraggio libero, Giovane Holden Edizioni

112. Elena Saviano, Ai naviganti di passaggio, Armenio

113. Mirella Sbaraglia, Abbai di cuori, la Bussola

114. Mariachiara Scotti, I racconti del salice. Poesie di una foresta disincantata, Serra Tarantola

115. Gabriella Sica, Poesie d’aria, Interno Libri Edizioni

116. Stefano Simoncelli, Sotto falso nome, Pequod

117. Christian Sinicco, Ballate di Lagosta, Donzelli

118. Giorgia Soleri, La signorina Nessuno, Antonio Vallardi Editore

119. Lorenzo Stoppa Tonolli, Come nuvole in cielo. Variazioni fantastiche sul cuore dell’uno. Opera VI, Salviati & Sagredo

120. Francesco Targhetta, La colpa al capitalismo, La nave di Teseo

121. Francesco Terrone, Le meditazioni a le ultime sette parole di Gesù Cristo sulla croce. Meditationes de septem ultimis verbis Jesu in cruce, Iris edizioni

122. Francesco Terzago, Ciberneti, Samuele

123. Italo Testa, Onda statica, Zacinto

124. Loredana Tierno, Davanti ai miei occhi l’Universo, Edizioni Il Saggio

125. Bruno Tognolini, Rime alfabete. Ventuno filastrocche per imparare a scrivere il mondo, Salani

126. Mary Barbara Tolusso, Apolide, Mondadori

127. Matilde Tortora, L’esatto peso della sirena, La Mongolfiera

128. Lucia Triolo, Sulle pendici dell’altro, Macabor

129. Vincenzo Ursini, Eravamo comunisti. Poesie e canzoni di lotta, amore e libertà, Nuova Accademia dei Bronzi

130. Gregorio Valeo, Gli occhi del poeta, Aletti

131. Mimmo Verrigni, Ulivart, Pav Edizioni

132. Viviana Viviani, La bambina spezzata, Arkadia

133. Lello Voce, Razos, La nave di Teseo

134. Viola Vocich, Orgasmo, Terre Blu

135. Claudia Zironi, Tratteggi friulani, Qudulibri