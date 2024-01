‘SOS salva ogni sogno’, di Alfonso De Pietro

Le vite di sei uomini e una donna che hanno fatto tutto quanto in loro potere, e anche di più, per combattere la piaga della mafia, pagando un alto prezzo per il loro coraggio e la loro forza d’animo. Dalla radio ai giornali, dalla fotografia all’altare di una parrocchia, Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Libero Grassi, Paolo Borsellino, Rita Atria, Lollò Cartisano e don Peppino Diana si sono impegnati con ogni mezzo a loro disposizione per offrire una testimonianza di vita, per denunciare, per fare nomi e cognomi di chi aveva sempre tramato nell’ombra e per accendere una speranza nel buio. Sono divenuti martiri in nome di una società più giusta, di un ideale, di un sogno, e le loro parole e i loro gesti sono ancora oggi un insegnamento e un’esortazione a non arrendersi.

SOS salva ogni sogno

Alfonso De Pietro

Bookabook

ISBN: 9791255990246

Pag.: 104 - 10,00 €