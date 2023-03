‘Spettacolo a sorpresa’, di Attilio Cassinelli

Al circo, gli animali non si divertono. Per questo Attilio ne ha immaginato uno davvero speciale, con artisti, giochi acrobatici e colpi di scena. Leoni? Elefanti? Cavalli canterini? Nel circo di Attilio non ci sono gabbie, domatori o catene, e nulla è come sembra. Un’originale storia in rima in stampatello maiuscolo, con finale a sorpresa, per osservare il circo da un nuovo punto di vista.

Spettacolo a sorpresa

Attilio Cassinelli

Lapis Edizioni

ISBN 9788878748651

Pag. 40 – 11,90 €, illustrato, età 3 +