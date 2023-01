‘Spuntino di mezzanotte’, di Eric Fan, illustrazioni di Dena Seiferling

Nelle strade buie della città si diffonde un profumo delizioso: è arrivata la carrozza-ristoro, dove il cuoco Barbagianni prepara manicaretti per tutti gli animali. A notte fonda, quando i clienti sono andati via, lo sguardo del cuoco incrocia quello di un topolino indifeso e affamato: Barbagianni ha trovato il suo pasto notturno o inviterà il piccolo roditore a un banchetto per due? Con la traduzione di Chiara Carminati, vincitrice del Premio Andersen (miglior scrittrice nel 2012, premio della giuria nel 2015) e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016.

Eric Fan, fa parte del duo 'The Fan Brothers', che ha all’attivo bestseller internazionali come Il giardiniere notturno, Barnabus, La meraviglia caduta dal cielo (Gallucci).

Dena Seiferling è autrice, illustratrice e scultrice e insegna all’Alberta University of the Arts. Coi suoi albi pubblicati in Canada e Stati Uniti ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Questo è il suo esordio in Italia.

