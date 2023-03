‘Stai per commettere un terribile errore’, di Olivier Sibony

Quando esprimiamo un giudizio o facciamo una scelta non siamo sempre “razionali”. Spesso veniamo condizionati da bias, pregiudizi, dall’eccesso di fiducia e molte altre trappole del pensiero. L’analisi di Sibony risulterà preziosa per tutti noi che dobbiamo effettuare scelte, ma lo sarà ancora di più per amministratori delegati e alti dirigenti che ne saranno sorpresi, spiazzati e anche divertiti, e magari ci si riconosceranno un po’. Brillante, pieno di storie vivide e di grandi lezioni, questo libro è una piacevolissima guida a un processo decisionale assennato, nel business e nella vita quotidiana.

Stai per commettere un terribile errore

Olivier Sibony

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854657

Pag. 328 – 24,00 €