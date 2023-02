‘Stalingrado’, di Vasilij Grossman

Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con un foglio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta richiamando i riservisti. Hitler e Mussolini lo hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’essere "immane, tremendo e definitivo». È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e tutti: lui, la sua famiglia e gli altri indimenticabili personaggi di questo romanzo sconfinato. Un fiume che investirà anche i lettori e si imprimerà in loro per sempre. E se Grossman è stato definito «il Tolstoj dell’Unione Sovietica», Stalingrado, insieme a Vita e destino, è il suo Guerra e pace.

Stalingrado

Vasilij Grossman

Adelphi

ISBN 9788845936517

Pag. 884 – 28,00 €