"Storie d’Anarchia per 50 ritratti" di Pietro Spica, Lorenzo Pezzica

Prefazione di Michele Serra. Nelle vicende anarchiche il paradiso si mischia con l’inferno, le bandiere rosse a quelle nere. In questo libro, cinquanta tra gli anarchici e le anarchiche più significativi sono disegnati dall’artista Pietro Spica. Alla stregua di un bordone musicale, i ritratti sono accompagnati da note biografiche, canzoni e poesie, da citazioni che si srotolano e rincorrono l’un l’altra, per infine delineare una toccante storia corale. Pietro Spica è stato un Illustratore e pittore e i suoi quadri sono esposti in diverse gallerie italiane e statunitensi. Lorenzo Pezzica insegna al Master dell’Università di Modena e collabora con il Centro studi libertari.

Shake

