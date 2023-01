‘Sui binari del Milano-Roma’, di Giovanni Azzone

Nell’Italia del 2032 le Ferrovie Italiane sono state privatizzate, i treni sfrecciano ad altissime velocità e la prima linea dell’Hyperloop collega Milano a Roma in meno di un’ora. Quando lungo questo tragitto cominciano a verificarsi misteriosi incidenti ferroviari, Giulio Arrigoni viene chiamato a far luce sui fatti. In una nuova indagine che si snoda tra il polo tecnologico del Milano Innovation District e i palazzi romani, porterà a galla verità scomode su politici ambiziosi, burocrati astuti e manager arrivisti. Sullo stesso sfondo futuristico di Omicidio al Milano Innovation District si intrecciano nuove, losche trame che Giulio Arrigoni dovrà sciogliere per arrivare alla verità.

Sui binari del Milano-Roma

Giovanni Azzone

Francesco Brioschi Editore

ISBN 9791280045812

Pag. 192 – 18,00 €