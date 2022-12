‘Sull’amicizia’, di Eugenio Borgna

Quello dell?amicizia è un tema fondamentale: riguarda ciascuno di noi. È una grande fonte di gioia ma anche un equilibrio fragile, da tutelare. La relazione non esclude la solitudine, che anzi si trova al cuore dell?amicizia. I rapporti amicali non sono poi tutti uguali: mutano nel tempo, a seconda delle diverse età della vita, del genere, dei caratteri e delle condizioni esterne. L?amicizia, non ultimo, ha risonanze in psichiatria, tanto più in una situazione post-pandemica, ed è alla base della cura. Il libro è impreziosito da aforismi di grandi pensatori, poeti e scrittori che accompagnano Borgna in questa riflessione a tutto campo sul sentimento che rende piena la vita di tutti i giorni.

Sull?amicizia

Eugenio Borgna

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854664

Pag. 110 ? 12,00 ?