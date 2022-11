Telmo Pievani e la sua ‘Serendipità’

Agli scienziati succede sempre di cercare qualcosa e trovare tutt’altro: progettano un esperimento e scoprono l’inatteso. Questo affascinante fenomeno si chiama serendipità, dal nome della mitica Serendippo da cui, secondo una favola persiana, tre principi partirono all’esplorazione del mondo. Qui però non troverete la solita lista di aneddoti: le più sorprendenti storie di Serendipità svelano infatti aspetti profondi della logica della scoperta scientifica. Non è solo fortuna: la serendipità nasce da un intreccio di astuzia e curiosità, di sagacia e accidenti colti al volo. Dopo i successi di Imperfezione e Finitudine, Telmo Pievani ci accompagna in una nuova avvincente storia di scienza.

Serendipità

Telmo Pievani

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832853582

Pag. 256 – 15,00 €