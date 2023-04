‘Terapia dei sistemi familiari interni’, di Richard C. Schwartz e Martha Sweezy

Questo manuale offre una presentazione esaustiva della Terapia dei sistemi familiari interni (IFS), insegnata e praticata in tutto il mondo. L’IFS dimostra che le subpersonalità o “parti” della psiche di ogni singolo individuo si relazionano tra loro come i membri di una famiglia e che la polarizzazione tra le parti, proprio come nelle famiglie, può generare sofferenza emotiva.

L’ideatore di questa terapia, Richard Schwartz, assieme a Martha Sweezy spiegano i concetti fondamentali dell’IFS, fornendo linee guida pratiche per affrontare pazienti traumatizzati o con problemi d’ansia e depressione, di dipendenza da sostanze o con problematiche comportamentali o della condotta alimentare.

Vengono illustrate numerose strategie utili per il trattamento della famiglia e della coppia; i punti chiave della terapia sono evidenziati tramite quadri riassuntivi e ogni capitolo si conclude con una breve sintesi dei temi trattati.

Richard C. Schwartz, ideatore della Terapia dei sistemi familiari interni (IFS), insegna presso il Department of Psychiatry della Harvard Medical School. Ha dedicato la propria vita professionale allo sviluppo e alla diffusione dell’IFS, modello insegnato ormai in tutto il mondo.

Martha Sweezy insegna presso la Harvard Medical School e svolge attività terapeutica privata a Northampton, Massachusetts.

Terapia dei sistemi familiari interni

Richard C. Schwartz, Martha Sweezy

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854992

Pag. 392 - 35,00 €