'Terezin', di Armando Rinaldi

Terezin nasce agli albori del ventesimo secolo in un piccolo borgo, immerso nei boschi a oltre mille metri di altezza, sulla montagna che sovrasta la cittadina jugoslava di Tolmin, famoso epicentro di feroci battaglie durante la prima guerra mondiale. Una famiglia contadina la sua, numerosa e la cui sopravvivenza si deve a qualche coltivazione e all’allevamento di una mucca e un maiale. Prossima ai 20 anni decide di lasciare la famiglia per andare a cercare lavoro in altri paesi mentre sulla Jugoslavia si estende la pressione del regime fascista cui seguirà l’invasione nazista. Lontana da casa attraversa così gli anni del secondo conflitto mondiale cercando di costruirsi un futuro, mentre gran parte dei suoi cari cadono vittime dell’aggressione nazifascista. Terezin incarna l’epopea di una donna – e di un’intera generazione – che ha attraversato tutto il ’900 e che, nonostante paure e sofferenze, non ha mai smesso di rivendicare il diritto a un’esistenza migliore. Una donna attraverso il secolo delle due guerre mondiali

Terezin

Armando Rinaldi

elemento115

ISBN 9788899498931

Pag. 256 - 14,00 €