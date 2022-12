I reportage sul cambiamento climatico, apparsi sul New Yorker dagli anni Ottanta in poi, e raccolti in questo volume, ripercorrono la storia della crisi ambientale. Dalla Groenlandia alle Grandi Pianure, da sepolcrali laboratori a foreste pluviali color smeraldo, attraverso gli scritti di divulgatori scientifici, saggisti e altri autori, tra cui Elizabeth Kolbert e Jonathan Franzen, i diversi approcci al tema del cambiamento climatico presenti in queste pagine offrono un quadro esaustivo di ciò che ci aspetta nell’immediato futuro. Un quadro che ha lo scopo di destare un comune desiderio di cambiamento e chiamare all’impegno per evitare i disastri causati dagli sconvolgimenti ambientali in corso.

Terra fragile, a cura di David Remnick e Henry Finder

Neri Pozza

ISBN: 9788854523807

Pag. 512 - 25,00 €