Questo è uno scrigno dove potrete scoprire: come Chaplin, con Il Monello, passò al lungometraggio e non fece più otto film l’anno; come il soggettista e sceneggiatore segreto del film sia stato Charles Dickens con il suo Oliver Twist; come Jackie Coogan sostenendo la causa armena finì per incontrare Pio XI e Mussolini; come il negativo del Monello attraversò di nascosto gli Stati Uniti rischiando di bruciare su un traghetto; come Jackie Coogan non sia stato il primo bambino del cinema perché il cinema è per natura, fin dalle origini, infantile; come Chaplin impiegò un anno per girare un film eterno che, per la prima volta, faceva ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo.

The Kid. Il monello

Charlie Chaplin

Edizioni Cineteca di Bologna

ISBN 9788899196073

Pag. 76 + 2 DVD – 18,00 €