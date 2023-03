‘Ti spiego il dato’, di Donata Columbro e le illustrazioni di Agnese Pagliarini

I dati sono attorno a noi, li produciamo mentre camminiamo, mentre ascoltiamo la musica, quando mandiamo messaggi agli amici, quando scriviamo un post sui social. Si traducono in dati le nostre funzioni corporee, le calorie che ingurgitiamo, i pannolini che cambiamo. Ti Spiego il Dato è la cassetta degli attrezzi pensata da Donata Columbro – e illustrata da Agnese Pagliarini – per muoversi nella galassia delle informazioni senza avere paura di tabelle, assi cartesiani, mappe e infografiche.

Donata Columbro (1984), giornalista, ha lavorato come freelance occupandosi di Africa e innovazione per «Il Sole 24 Ore», «Internazionale», «Vita Non Profit». È socia co-fondatrice di Dataninja e responsabile della Dataninja School, piattaforma di formazione online per chi vuole imparare a comunicare meglio con i dati. La si trova spesso su Instagram dove il suo #tispiegoildato è diventato un cult. È autrice della rubrica Data Storie sul quotidiano «La Stampa».

Agnese Pagliarini (1992), laureata allo IED in Graphic Design e Motion Graphic, dal 2015 è art director e designer della Naïve Agency, per la quale ha realizzato progetti creativi e strategici per clienti come Pasta Garofalo, Disney+, Nike, Carrera Eyewear, Safilo Group, AW Lab e Gore-Tex. Nel 2016 ha co-firmato con Patrizio Marini il nuovo progetto grafico di Minimum Fax e dal 2018 è art director di Quinto Quarto Edizioni.

Ti Spiego Il Dato

Donata Columbro

Quinto Quarto

ISBN 9788885546264

Pag. 144 – 16,00 €, illustrato, età 13+