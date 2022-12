Grande traguardo per Topolino: in edicola il numero 3500

Topolino, il magazine a fumetti più amato, edito da Panini Comics, raggiunge il numero 3500 e celebra il grande traguardo con un’uscita speciale. È in edicola da oggi, mercoledì 21 dicembre, con 20 pagine extra e due cover celebrative da collezione: la prima, disegnata da Andrea Freccero, ha per protagonista Zio Paperone ed è una copertina con effetti metallici; la seconda è una cover variant in tiratura limitata di materiale olografico che riflette una colorazione arcobaleno, firmata da Ivan Bigarella e con protagonista Topolino.

I contenuti del numero record

Tra le storie di questo numero speciale, Zio Paperone e il mistero del Monte Orso, scritta da Tito Faraci e con i disegni del maestro Giorgio Cavazzano, per continuare a festeggiare i 75 anni di Zio Paperone. Il Monte Orso è un luogo speciale per Paperone e Paperino: nel dicembre del 1947, infatti, lo Zione ha fatto il suo debutto nel fumetto nella storia di Carl Barks Il Natale di Paperino sul Monte Orso e in questo luogo 'magico' l’intera famiglia dei paperi è tornata tante volte nel corso degli anni.

"Il Natale di Paperone sul Monte Orso è stata una delle primissime storie che ho copiato da bambino quando volevo imparare a disegnare - commenta Cavazzano - Da allora c’è un fil rouge che mi lega al grande maestro e ogni qualvolta mi si presenta l’occasione lo cito e lo ricordo. La magia del talento di Barks ha permesso a tutti quanti noi di poter continuare a vivere con questi personaggi straordinari». Faraci, invece, spiega che al centro di questa storia "resta l’affetto di Paperone per il nipote, anche se questa volta ci si arriva per una strada un po’ tortuosa. Lo spunto nasce da una nuova domanda che mi sono posto, riguardante proprio quella casupola in cima a un monte, che non sembrava un grande investimento immobiliare".

Nel numero 3500 di Topolino non mancano, tra le storie a fumetti proposte, i nuovi capitoli de La leggenda della Spada di Ghiaccio, l’avventura firmata da Marco Nucci e Cristian Canfailla a 40 anni di distanza dall’iconica saga che ha debuttato su Topolino nel dicembre del 1982, e de Il Destino di Paperone, il magico lavoro sceneggiato e disegnato da Fabio Celoni che racconta della scalata al successo dello Zione. A Paperone è dedicato anche il gadget disponibile insieme al numero 3500: l’esclusiva statua di Paperone cercatore - disegnata da Emmanuele Baccinelli e alta 10 centimetri - che riporta alla memoria tutte le sue iconiche avventure nel Klondike.

Una delle due cover di Topolino 3500