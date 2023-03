‘Tornare umani’, di Susanna Tamaro

«Credevamo di essere onnipotenti e sbagliavamo. Credevamo di aver capito tutto e non avevamo capito niente. Gli anni della pandemia hanno costituito un grande reset, per tante certezze e tante convinzioni, e il risultato è un trauma collettivo di cui oggi viviamo le conseguenze: una situazione di gravissimo contrasto sociale, patologie psicologiche diffuse in forme acute soprattutto tra i giovani, un’incertezza generale sul futuro.»

Una riflessione profonda sulla natura e sul nostro posto nel mondo, che solleva dubbi non solo sulla gestione passata della pandemia ma sulle intenzioni future di una scienza e di una politica che sembrano aver contratto il virus più pericoloso: la cecità di fronte alla verità della vita.



Tornare umani

Susanna Tamaro

Solferino

ISBN 9788828211006

Pag. 288 – 17,50 €