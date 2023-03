‘Transiberiana’, di Alexandra Litvina e le illustrazioni di Anna Desnitskaya

La Transiberiana non è solo la ferrovia più lunga del mondo che si snoda dall’Europa al Pacifico, come un filo su cui megalopoli e paesini di tutta la Russia scorrono come perle. Questo ferrovia racchiude storie e leggende che hanno ispirato la grande letteratura e rappresenta il viaggio per eccellenza, ricco di misteri e di avventure. Ecco perché le due autrici hanno deciso di dedicare il loro nuovo albo illustrato al favoloso treno, invitandoci tutti a bordo.

Il libro custodisce tra le sue pagine sorprese molto avvincenti: storie vere e di curiosità intorno alla vita che anima tanto nelle grandi città che nella quiete dei paesini più sperduti. La particolarità, inoltre, che a raccontarle sono 76 bambini e ragazzi in carne e ossa che vivono in 36 località sparse lungo la rotta e che le due autrici hanno coinvolto alla realizzazione del libro.



Transiberiana

Alexandra Litvina - Anna Desnitskaya

Donzelli Editore

ISBN 9788855223287

Pag. 80 - 27,00 €