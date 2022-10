Tre avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle

Dopo il notevole successo della serie in sette volumi dedicata ad Arsène Lupin, Passigli pubblica ora le avventure del suo concorrente più celebre: Sherlock Holmes. Questo volume comprende i racconti ‘Uno scandalo in Boemia’, ‘Il pollice dell’ingegnere’ e ‘L’avventura dei Faggi Rossi’. Se il primo rappresenta un vero e proprio scacco per Sherlock Holmes, alle prese con una donna di diabolica abilità, nel secondo è un’intricata vicenda di falsari a dover essere sbrogliata; quanto al terzo, ‘L’avventura dei Faggi Rossi’, un altro caso apparentemente indecifrabile mette a dura prova l’ingegno deduttivo del detective.

Passigli

