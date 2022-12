‘Tre gattini, tre storie’ di Camillo Bortolato

Un libro di lettura per i bambini di prima e seconda della scuola primaria. Una storia completa per far sperimentare ai bambini il grande potere dello storytelling, in classe o a casa. I protagonisti della storia sono i gattini della gatta Luna, protagonista del libro di lettura di Italiano in seconda con il metodo analogico.

Tre gattini, tre storie

Camillo Bortolato

Erickson

ISBN 9788859027652

Pag. 128 – 9,90 €, illustrato, età 7+