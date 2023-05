‘Tre stelle nel buio. Il Giorno della memoria raccontato in una scuola’, di Lia Tagliacozzo

Pupa racconta in una scuola la propria esperienza di ebrea sopravvissuta alle Leggi razziali, la fuga in Svizzera con la famiglia attraversando a piedi le Alpi, il ritorno in un’Italia distrutta ma con un futuro tutto da costruire. Nel racconto Pupa traccia una linea del tempo che dalla marcia su Roma arriva fino alla domenica precedente, quando allo stadio un calciatore di colore è stato insultato con cori razzisti. Dal 19 maggio il libreria.

Tre stelle nel buio. Il Giorno della memoria raccontato in una scuola

Lia Tagliacozzo

Manni

ISBN 9788836172238

Pag. 144 – 14,00 €, età 12+