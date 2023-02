‘Treeline’, di Ben Rawlence

Il pianeta è in iperventilazione e l’Artide si sta colorando di verde. La temperatura sale e la linea di confine delle foreste boreali, il secondo bioma più grande del pianeta, si sta spostando verso nord, incorporando territori occupati dalla tundra. Ben Rawlence ha viaggiato tra Scozia e Scandinavia, Siberia e Alaska per descrivere l’impatto del cambiamento climatico e raccogliere le testimonianze delle popolazioni locali. Perché questa migrazione avrà conseguenze enormi per la sopravvivenza della vita sulla Terra. E non bisogna dimenticare che esseri umani e alberi si sono evoluti insieme: Treeline ci manda un segnale d’allarme. Sta a noi decidere il prossimo passo.

Treeline

Ben Rawlence

Francesco Brioschi Editore

ISBN 9791280045768

Pag. 400 – 20,00 €