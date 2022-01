Il libro che spiega come capire e usare al meglio il potere

Il potere affascina ed è onnipresente nelle nostre vite, sia nella sfera privata sia in quella lavorativa. In 'Tu sei il potere', saggio in uscita per Rizzoli martedì 18 gennaio, Julie Battilana e Tiziana Casciaro guidano il lettore in un viaggio alla scoperta di tutte le sfaccettature del potere, dalle sue manifestazioni storiche alle ricadute sulle vite quotidiane di tutti, per dimostrare come "il potere possa essere per tutti".

Quando si parla di potere, come spiegano le due autrici, tendiamo a fare almeno tre grossi errori: pensare che si ottenga grazie a caratteristiche universalmente valide, confonderlo con l’autorità che deriva dalla posizione gerarchica e ritenerlo qualcosa di "sporco", che si conquista e si mantiene attraverso la coercizione e la crudeltà. "In realtà nella sua essenza più profonda il potere non è che la capacità di influenzare il comportamento degli altri".

Inutile negarlo: il potere ci affascina. Non a caso è centrale in molte delle storie che ci raccontiamo dall’alba dei tempi, spesso sotto forma di un oggetto capace di stravolgere le sorti del mondo, e di corrompere chi ne abusa o lo sottovaluta.

Battilana e Casciaro offrono un prontuario che permette di capire davvero il potere e imparare a gestirlo nelle relazioni personali e con i colleghi, sul lavoro. Lo fanno attraverso un'analisi spesso contrintuitiva, ricca di anedotti e con interviste a una sopravvissuta polacca all’Olocausto, a un poliziotto bengalese, a un consulente finanziario canadese, a un’attivista nigeriana e a un’imprenditrice del calibro di Donatella Versace. Le scrittrici mostrano come tutti possano farne buon uso, in particolar modo per promuovere un cambiamento nella propria vita e all'interno della società.

Le due autrici

Julie Battilana insegna 'Business Administration' alla Harvard Business School e 'Social Innovation' all’Harvard Kennedy School of Government. Collabora con diversi network e testate giornalistiche, come 'The Guardian', 'Forbes' e 'Le Monde'. Tiziana Casciaro insegna invece 'Organizational Behavior' alla Rotman School of Management della University of Toronto, dove ricopre anche la cattedra 'Marcel Desautels' in Integrative Thinking. Suoi articoli e contributi sono apparsi su 'The Economist', 'Financial Times', 'The New York Times' e 'The Washington Post'.