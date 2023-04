‘Turpi traffici’, di Laura Schettini

Questa è la storia della prima globalizzazione della prostituzione vista dalla prospettiva del caso italiano. È una storia di corpi, di migrazioni, di lavoro, costruita attraverso fonti originali e che copre un ampio arco cronologico, dove l’interesse per le vicende personali si intreccia con quello per le politiche, le iniziative diplomatiche e le misure di polizia.

Studiare il mondo della prostituzione nel suo divenire mercato transnazionale significa guardare da un pun- to di vista nuovo, laterale e perciò meno frequentato dalla storiografia, alcune delle pagine più significati- ve della storia contemporanea: i fenomeni migratori, l’espansione coloniale, i processi di costruzione della nazione.

Laura Schettini insegna Storia delle donne e di genere all’Università di Padova, dove è ricercatrice di Storia contemporanea. Per i nostri tipi ha curato nel 2017, con Simona Feci, La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI).

Turpi traffici

Laura Schettini

Viella edizioni

ISBN 9791254691922

Pag. 184 - 22,00 €