Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all’aria aperta ma non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da anatroccolo è quello che ci vuole per sguazzare in una pozzanghera e saltellare a pelo d’acqua...

Tutino e la pozzanghera

Lorenzo Clerici

Minibombo

ISBN 9788898177721

Pag. 30 – 9,90, illustrato, età 1+