Tutta colpa di Venere: il libro sulle "spaziali" disavventure dell'astronomo francese Guillaume Le Gentil

Quella dell’astronomo francese Guillaume Le Gentil potrebbe, per i continui colpi di cattiva sorte, essere presa come l’avventura più scalognata della storia della scienza. La sua vita scorre tranquilla fino a quando viene lanciato un progetto di ricerca internazionale per calcolare la distanza della Terra dal Sole. L’idea è sfruttare l’osservazione del passaggio di Venere. Per ottenere misurazioni affidabili si stabilisce che avverranno da diversi punti sparsi sul pianeta. A Le Gentil viene assegnato Pondicherry, insediamento coloniale francese in India. Nel 1760 salpa da Brest. Sarà l’inizio di una rocambolesca serie di tragicomici avvenimenti che lo terranno lontano da casa per oltre undici anni.

Tutta colpa di Venere

di Leonardo Piccione

Neri Pozza

ISBN 9788854525047

Pag. 256 – 18,00 €.