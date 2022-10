Un libro sulla forza della natura e la capacità dell’uomo di adattarsi, ambientato in una delle zone meno conosciute e più belle d’Italia. Nell’agosto del 2016, Francesca Capodiferro, caposquadra dei Vigili del fuoco di Roma, si trova in missione sui monti della Laga. La sera del 24, si accampa sulla montagna sopra Amatrice ma, proprio quella notte, violente scosse di terremoto distruggono il paese. Francesca sarà tra i primi ad arrivare sul luogo e a organizzare i soccorsi ma presto deciderà di partire alla ricerca dei dispersi. Sarà un viaggio difficile il suo, nel dolore e nella bellezza. Ma sarà anche un viaggio necessario per scoprire, dentro di sé, le ragioni della propria missione.?

Tutto il cielo che serve

di Franco Faggiani

Fazi

ISBN 9791259670977

Pag. 264 – 18,00 €