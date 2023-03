‘Ultramarino’, di Mariette Navarro

Tutto ha inizio quando i marinai di un cargo decidono di concedersi un bagno in mare aperto. Da questa nuotata nasce una strana sensazione di vertigine che cambierà le sorti del viaggio: l’equipaggio e la comandante condividono un improvviso disorientamento che impedisce loro di riprendere la rotta; una misteriosa bruma avvolge la nave e una semplice traversata assume i contorni di un’avventura piena di stranezze e di imprevisti. È salito qualcuno che prima non c’era? La nave sta rivendicando la sua indipendenza? In questo viaggio oceanico, raccontato con incredibile forza letteraria, una pericolosa crepa si insinua nell’ordine delle cose e il soprannaturale irrompe nella routine.

Ultramarino

Mariette Navarro

La Nuova Frontiera

ISBN 9788883734250

Pag. 160 – 16,90 €