‘Un altro Eden’, di Paul Harding

Nel corso dell’estate del 1912, Matthew Diamond, un maestro di scuola in pensione ora missionario, idealista ma pieno di pregiudizi, rompe l’equilibrio della comunità già fragile nel tentativo di educare le ultime generazioni. La sua presenza attira l’attenzione delle autorità sulla terraferma, che, condizionate dal pensiero eugenetico popolare tra i progressisti dell’epoca, decidono di evacuare l’isola, istituzionalizzare i suoi abitanti e trasformarla in un luogo di villeggiatura. Il loro Eden ha i giorni contati. Troveranno un altro paradiso perduto? Con una prosa senza precedenti, bellissima e potente, Paul Harding dà vita a un cast di personaggi indimenticabili: due sorelle che si fanno carico di crescere tre bambini orfani; un veterano della guerra civile che vive in un albero cavo, grandi famiglie con cucciolate di figli randagi, e molti altri ancora.

Paul Harding ha insegnato scrittura creativa a Harvard e all’Università dello Iowa. Oggi vive a Georgetown, nel Massachusetts, con la moglie e i figli. Ha esordito nel 2009 con L’ultimo inverno (Neri Pozza 2011). Pubblicato dalla piccola casa editrice indipendente Bellevue Literary Press, il romanzo, primo di una trilogia, vinse nella sorpresa generale il premio Pulitzer 2010. Enon è il secondo romanzo del ciclo.

Un altro Eden

Paul Harding

Neri Pozza

ISBN 9788854504790

Pag. 224 - 18,00 €