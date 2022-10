Virginia Woolf è una delle figure più importanti della letteratura, un'intellettuale femminista acuta e geniale. Nadia Fusini, ne è la massima studiosa e interprete, ha curato e tradotto le opere in Italia ed è la Presidente della Italian Virginia Woolf Society. L'idea di Un anno con Virginia Woolf è questa: svegliarsi ogni mattina in compagnia della scrittrice. Per un anno intero, farsi accompagnare nella giornata che si apre dalla sua voce, «non potremmo scegliere un’amica migliore, più seria, più profonda, e insieme più fantasiosa, e ironica e giocosa e sempre, sempre interessata alle vicende dell’esistenza». Un libro da regalare e regalarsi.

Un anno con Virginia Woolf

di Nadia Fusini

Neri Pozza

ISBN 9788854522671

Pag. 414 – 19,00 €