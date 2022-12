‘Un digiunatore di Franz Kafka’, di Tullio Pericoli

Che Tullio Pericoli possa contare su quella ‘seconda vista’ che per Leopardi era prerogativa dell’uomo «sensibile e immaginoso» è fuori di dubbio. Come sarebbe riuscito altrimenti a far affiorare dagli «angoli più segreti della memoria», le figure che qui scorrono a fronte di uno dei racconti che più ama? Le figure di cui è popolato questo ‘racconto per disegni’ sono «compresse dal peso dell’aria che le avvolge» e risucchiano «verso il proprio interno la materia di cui sono fatte». Figure di Giacometti, dunque, prodigiosamente vicine a quelle del Kafka disegnatore, ma tracciate dalla mano di Pericoli. Che con questa audace visione ci offre il suo libro più affascinante e generoso.

Un digiunatore di Franz Kafka

Tullio Pericoli

Adelphi

ISBN 97888459372312022

Pag. 91 – 24,00, illustrato