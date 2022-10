Un gioco da ragazzi. La fisica diversa di via Panisperna di Gian Carlo Wick

Tornata d’attualità durante la pandemia di Covid-19, la difficile comunicazione tra esperti e pubblico costituisce un problema di lungo corso, con cui in passato si sono misurati scienziati illustri. Uno di questi è Gian Carlo Wick, il meno noto dei «ragazzi di via Panisperna», che al termine della carriera volle narrare l’avventura del gruppo di Fermi e l’epopea della fisica nel Novecento. I testi raccolti in quest’antologia offrono un esempio virtuoso di divulgazione, unendo al rigore scientifico la capacità di spiegare con parole comprensibili ai non iniziati il miracolo della «fisica diversa» che fece di via Panisperna un centro di ricerca di livello internazionale.

