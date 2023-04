‘Un topino si è trasferito nel mio rifugio preferito ‘, di Ross Collins

Questa volta è un topino a essersi trasferito a casa di un orso polare. Ha sistemato le sue cose e non ne vuole sapere di andarsene. Mangia tutte le scorte in cucina, rimane ore nella vasca da bagno, ascolta musica rock nel cuore della notte… L’orso è davvero disperato! Troverà un modo per convivere con il suo ospite?

Un topino si è trasferito nel mio rifugio preferito

Ross Collins

Valentina Edizioni

ISBN 9788894856705

Pag. 30 – 12,90 €, illustrato, età 3 +