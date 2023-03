‘Una minima infelicità’, di Carmen Verde

Il vertiginoso romanzo d’esordio di Carmen Verde che racconta la storia di Annetta e della sua vita vissuta all’ombra della bellissima madre Sofia Vivier. Bella, inquieta, elegante, Sofia si vergogna del corpo della figlia perché è scandalosamente minuto. Una petite che non cresce, che resta alta come una bambina. Chiusa nel sacrario della sua casa, Annetta fugge la rozzezza del mondo di fuori, rispetto al quale si sente inadeguata. A sua insaputa, però, il declino lavora in segreto… «Un libro pieno di ossessione e dolcezza, di crudeltà e pietas» (Veronica Raimo) con «un ritmo veloce e leggero, come un treno che attraversa la notte con tutte le luci accese» (Dacia Maraini).

Una minima infelicità

Carmen Verde

Neri Pozza

ISBN 9788854526532

Pag. 160 – 17,00 €