"Valentino Rossi. Mi sono divertito" il libro di Marco Masetti

Valentino Rossi: uno degli sportivi più famosi e amati di sempre, ma soprattutto un personaggio che ha attraversato il tempo. Dagli esordi, un quarto di secolo fa, in un mondo molto diverso da quello di oggi. Valentino ha riscritto le regole, ha combattuto contro generazioni di piloti, amato e odiato, come solo può esserlo un italiano geniale. Questa è una parte della sua storia, anzi è un racconto basato sulla vita e le corse di Rossi. Con qualche licenza, come è giusto che sia quando si parla di leggende: un libro impastato con i ricordi e le emozioni di chi ha visto tutta la sua carriera.

Valentino Rossi. Mi sono divertito

di Marco Masetti

Kenness

ISBN 9791280688002

Pag. 160 – 16,95 €, illustrato

In libreria dal 16 dicembre.