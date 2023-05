‘VAMPS. Sangue fresco’, di Nicole Arend

Immersa nelle Alpi svizzere, la VAMPS è l'unica e sola accademia per i figli delle famiglie di vampiri più ricche e potenti. L’ambiente è un po’ snob, ma a differenza di quello che normalmente succede nei licei qui le parole non sono le uniche cose a fare male. Tra tutti gli allievi dell’istituto, ce n’è uno che si distingue da tutti. Dillon. Ma non è soltanto il classico outsider poco cool. Dillon è, sfortunatamente per lui, un dhampir: un vampiro per metà umano. Se vuole sopravvivere per più di un mandato in questo universo spietato, dovrà abbracciare le sue zanne. Ma il sangue non mente mai e presto diventa chiaro che nelle vene di Dillon c'è qualcosa di speciale e mortale. Ma mentre il suo potere cresce, cresce anche il bersaglio sulla sua schiena…

VAMPS. Sangue fresco

Nicole Arend

Baldini e Castoldi

ISBN: 9791254940327

Pag. 448 - 19,00 €