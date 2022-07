Vasilij Kandinskij - L'opera dal 1900 al 1940

Cogliere l’arco unitario della produzione artistica di Vasilij Kandinskij, attraverso ottanta opere eccezionali che coprono i diversi momenti della sua carriera, è l’obiettivo ambizioso di questa pubblicazione curata da Paolo Bolpagni e Evgenija Petrova. Trovano spazio anche dipinti di ‘compagni di strada’, come Gabriele Münter, Paul Klee, Arnold Schönberg, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, e ancora libri in edizione originale, documenti, fotografie, oggetti d’arte popolare. Tutto per svelare l’‘enigma Kandinskij’, seguendo le orme di un cammino creativo che fu in rapporto costante con la dimensione musicale e le profonde radici dello spirito russo.

Kandinskij. L'opera / 1900 – 1940

A cura di Paolo Bolpagni, Evgenija Petrova

Silvana Editoriale

ISBN 9788836651016

Pag. 280 – 28.00 €, ill.