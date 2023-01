‘Vedere la mente’, di Stanislas Dehaene

“Benvenuti nell’intimità del vostro cervello!” È il saluto con cui Stanislas Dehaene accoglie il lettore in questo libro, un autentico viaggio nel nostro organo della mente e della coscienza. In effetti, le cento immagini incluse ci raccontano, con una vividezza impensabile anche solo pochi anni fa, quasi tutto ciò che siamo, noi e la nostra personalità, i nostri ricordi e la nostra storia. Lo straordinario sviluppo di tecnologie come la risonanza magnetica funzionale ha reso trasparente la volta cranica. Così la nostra mente, da entità complicata, è diventata semplice come un’immagine. Anzi, come queste cento immagini.

Vedere la mente

Stanislas Dehaene

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854688

Pag. 224 – 26,00 €, illustrato