‘Verde & Digitale’, appunti di viaggio per aziende che cambiano

Prima era “innovazione”, poi “sostenibilità”, adesso entrambe. Ci sono parole che risuonano come tormentoni, modellano le strategie di governo e penetrano nel dibattito pubblico fino a insinuarsi nel gergo aziendale. Nonostante la loro importanza, però, a furia di ripeterle rischiamo di sciuparle e svuotarle di significato. Con il suo primo libro, Verde & Digitale – In viaggio tra sostenibilità, innovazione e competitività pubblicato da Edizioni Ambiente, Stefano Belletti prova ad arginare questa deriva, inquadrando in maniera chiara le potenzialità delle tecnologie digitali al servizio delle ambizioni cosiddette “green” di un’impresa.

Anche se può sembrarlo, Verde & Digitale non è un manuale. Lo si potrebbe definire piuttosto un diario, una serie di appunti di viaggio utili a chi, dall’interno di un’azienda, vuole iniziare un percorso di trasformazione. E allinearsi, una volta per tutte, con le esigenze del Pianeta.

Concretamente, cosa significa per un’azienda essere sostenibile e innovativa?

Domanda semplice, risposta complessa. Uno studio presentato al World Economic Forum ha evidenziato come le aziende identificate come “leader di domani” abbiano previsto di realizzare un incremento dei profitti con una probabilità 2,5 volte maggiore rispetto alle altre. Tali aziende combinano digitale e sostenibilità. Investono di più in innovazione, abbracciando l’idea che la sostenibilità e la tecnologia digitale non siano due aree separate, e dirigono gli investimenti in modo consapevole verso iniziative che portano avanti insieme le due anime.

Abbracciare l’innovazione non significa solo investire in tecnologie innovative (semplificando “climate tech”), ma – e oserei dire soprattutto – significa innovare il modello di business raccogliendo i nuovi fabbisogni legati alla sostenibilità. E questo porta con sé un muovo modo di fare innovazione in ottica di “open innovation”, in cui le fonti di innovazione sono distribuite, anche fuori dall’azienda, coinvolgendo la platea degli stakeholders. Il digitale interviene e valorizza i diversi contributi integrandosi da un lato con le tecnologie innovative e dall’altro fornendo gli strumenti per trasformare il modello di business.

Quando si parla di sostenibilità nel “mondo impresa” spesso e volentieri giri di parole e infiocchettamenti falsano la percezione e il giudizio collettivo. Come distinguere un percorso virtuoso di trasformazione aziendale dal mero greenwashing?

Non darei per forza un’accezione negativa al greenwashing e probabilmente sono una voce fuori dal coro. Mi spiego. L’introduzione in azienda di cambiamenti profondi deve essere bilanciata, nel senso di essere decisa, ma graduale. E in questa gradualità riconosco che la comunicazione sulle proprie prestazioni ambientali ricada in un percorso di cambiamento esteso e complesso che può presentare dei disallineamenti temporali, dei ritardi che rischiano di vanificare il messaggio comunque positivo. Ritengo che le aziende comunque debbano impostare adeguati strumenti di comunicazione e diffusione dei risultati legati alla sostenibilità ambientale (per esempio il reporting non finanziario) e soprattutto integrare nella mission aziendale gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tutto questo da solo ovviamente non basta, ma lo vedo come uno dei primi passi da effettuare nel percorso.

Le aziende virtuose dietro a una comunicazione ambientale efficace hanno:

— un forte legame con il territorio in cui operano con significative attività di engagement e impegno con le comunità locali;

— un’organizzazione deputata per la sostenibilità integrata nei gangli della struttura aziendale in grado di orientare i comportamenti;

— un sistema di reporting operativo e direzionale che tracci esaustivamente le prestazioni ambientali combinate con le prestazioni economico-finanziarie.

Al di là di rivendicare certificazioni o il raggiungimento di standard internazionali in materia, suggerisco – se posso – qualche “domanda cattiva” che può fungere da cartina al tornasole. Per esempio: quanto pesa lo strumento della compensazione alle emissioni di CO2 nel raggiungimento dei relativi target? Sono stati assegnati MBO a breve termine per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale? Come è integrata l’organizzazione della Sostenibilità nei dipartimenti aziendali? Il tutto normalizzando sempre la valutazione sul settore industriale di riferimento.

Verde & Digitale – In viaggio tra sostenibilità, innovazione e competitività

Stefano Belletti

Edizioni Ambiente

ISBN 9788866273462

Pag. 388 – 25,00 €