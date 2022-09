"Viaggio in Sicili"a di Ibn Jubayr: una scoperta inattesa nella 'terra degli infedeli'

Mediterraneo, 1185. Di ritorno dal hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, Ibn Jubayr, dotto letterato arabo di Spagna, finisce, come spesso capitava all’epoca, vittima di naufragio. La furia del mare lo getta sulle rive della Sicilia, per duecentosessant’anni dominata dagli arabi ma già da un secolo sotto il dominio normanno. Grande quindi la sua preoccupazione, ritrovandosi solo e sperduto nella terra degli infedeli. E grande la sua sorpresa nello scoprire, arrivato a Palermo, che i barbari del Nord sono diventati i migliori eredi della civiltà islamica: tra eunuchi al governo degli affari correnti e saggi eruditi che parlano normalmente l’arabo. E ottocento anni dopo, lo stesso stupore, la stessa meraviglia, lo stesso smarrimento lo proviamo noi lettori perdendoci nelle pagine di questo prezioso Viaggio in Sicilia del dotto naufrago arabo.

Viaggio in Sicilia

di Ibn Jubayr

Adelphi



ISBN 9788845936975

pag. 138 – 13,00 €