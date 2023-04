‘Vita immaginaria di un alloro, di Mario Fortunato

Durante una serata tra ex compagni di liceo, organizzata dalla sorella, uno scrittore, il protagonista di questa storia, ha occasione di rivedere Federica Ruffo, una sua carissima amica che non vedeva da molto tempo, più o meno da quando avevano conseguito la maturità al liceo “Pitagora” di Crotone, in Calabria. In quell’occasione Federica gli racconta la storia del professor Ferro e del suo allievo Yussef. La stampa locale ne aveva scritto facendo un gran baccano non del tutto cessato. Del resto, lo studente aveva accusato il professore di violenza sessuale, il che, all’epoca, era più inconsueto di un telefonino. Il ragazzo aveva tredici anni e apparteneva a una famiglia di immigrati tunisini: il professore era una persona seria, quarantacinque anni, di Salerno (provincia), nessun legame sentimentale conosciuto.

Federica insegnava italiano nella stessa scuola del professor Ferro ed era rimasta particolarmente coinvolta dalla vicenda, avendo sostituito il collega quando si era assentato per la morte della madre. Ma non solo per questo... Nel confidarsi con il suo vecchio amico, Federica getta nuova luce sugli avvenimenti che nel passato riguardarono lei e il nostro scrittore protagonista, il quale si ritrova quindi costretto a fare i conti con una verità a lungo celata, un sentimento che lo spinge a paragonarsi a un albero di alloro, simbolo della fuga compiuta da Dafne nel tentativo di sottrarsi al desiderio di Apollo...

Mario Fortunato è nato in Calabria e a lungo ha vissuto a Londra, dove è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura. Per molti anni critico letterario del settimanale l’Espresso, traduttore di autori come Maupassant, Virginia Woolf, Evelyn Waugh e Francis Scott Fitzgerald, è autore di romanzi, saggi e memoir. I suoi ultimi libri sono: Sud (Bompiani, 2020) Autobiografia della gaffe (Neri Pozza, 2022) e Atlante delle città incognite (Bompiani, 2022). Tra gli altri ricordiamo anche: Luoghi naturali, il suo libro d’esordio, L’arte di perdere peso e I giorni innocenti della guerra (nel 2007 secondo classificato al Premio Strega e vincitore dei premi Mondello e Super Mondello).

Vita immaginaria di un alloro. Il bosco degli scrittori

Mario Fortunato

Aboca Edizioni

ISBN 9788855232074

Pag. 192 - 16,00 €