Voglio il mio mostro di Guia Risari e Ceylan Aran

La protagonista di questo albo perde il suo mostro. Che dramma! Lui non è come l’amico immaginario che crediamo ogni bambino desideri: non saluta, è dispettoso e combina guai… ma è il suo mostro e la rende felice. Ogni sera la bambina gli racconta una storia e lui si accoccola ai suoi piedi, chiude gli occhi e fa le fusa. Poi dorme, tranquillo, e la viene a trovare nei sogni, dov'è buono, gentile e paziente.

Voglio il mio mostro

di Guia Risari, Ceylan Aran (illustrazioni)

Lapis

ISBN 9788878748774

Pag. 32 – 14,90 € illustrato, età 4+