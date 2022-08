Progettato direttamente in collaborazione con la famiglia Weston, questo volume riunisce per la prima volta le opere di Edward Weston, dei suoi due figli Brett e Cole Weston, e della nipote Cara. Le immagini di Edward Weston – i ritratti plastici, i nudi che esaltano forme e volumi, le dune di sabbia, gli oggetti trasformati in sculture, i celebri vegetables e le conchiglie riprese in primissimo piano – hanno segnato la storia della fotografia del secolo scorso, traghettandola dalla rappresentazione della realtà in chiave pittorialista di fine Ottocento e primo Novecento verso un’innovativa interpretazione modernista e surrealista.

Weston. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi

di Filippo Maggia

Skira

ISBN 9788857247694

Pag. 128 – 35,00 € illustrato