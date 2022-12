Zio Paperone compie 75 anni

È il più duro dei duri, il più furbo dei furbi, e ha sempre fatto quadrare i conti nonostante i tanti nemici e detrattori, pronti a derubarlo, - i Bassotti e Amelia - o a sminuirne i meriti (Cuordipietra e Rockerduck): zio Paperone, tra i più celebri personaggio dell'universo Disney, festeggia i suoi primi 75 anni. Per celebrare la ricorrenza, Panini Comics propone diversi volumi, pensati per rendere omaggio al magnate di Paperopoli, con storie inedite, aneddoti e curiosità.

Paperone: l'evoluzione del personaggio

Paperon de’ Paperoni è apparso per la prima volta nella storia Christmas on Bear Mountain (Il Natale di Paperino sul Monte Orso) di Carl Barks, pubblicata sulla rivista Four Color n. 178 nel dicembre 1947 e da quel momento non si è mai fermato. Carl Barks l'ha inventato ispirandosi allo Scrooge di Dickens, evolvendone poi la figura e costruendo intorno a lui un mondo complesso e credibile; Don Rosa gli ha costruito una bellissima biografia, Romano Scarpa ha sottolineato la sua dimensione affettiva, Guido Martina ne ha mostrato le magagne, Rodolfo Cimino l’ha spedito in giro per il mondo alla ricerca di tesori incredibili. Ne è uscita una figura leggendaria, che ha saputo ritagliarsi uno spazio anche nella storia dell'animazione Disney.

Da giovedì 15 dicembre sarà disponibile per Paninin il volume Vita e dollari di Paperon de’ Paperoni, che ripropone il titolo uscito nel 1968 nella collana Oscar Mondadori, corredando le storie originarie con un ampio apparato redazionale inedito. Per riscoprire Paperon de’ Paperoni visto da uno dei maestri del fumetto Disney, c’è La saga di Paperon de’ Paperoni di Don Rosa, vincitrice dell’Eisner Award, che torna per l’occasione in un nuovo formato cartonato.

È invece già disponibile Pianeta Paperone, con quattro storie sulla vita del papero più? ricco del mondo. I testi di Vito Stabile e i disegni di Marco Rota raccontano la quotidianità? del multimiliardario in La panchina ispiratrice (tratta da Topolino 3390), Mai piu? limousine (da Topolino 3411), Il segreto del tuffo (da Topolino 3427) e Come ai vecchi tempi (apparsa per la prima volta su Topolino 3453). Questo volume cartonato, impreziosito dalla copertina telata con dettagli dorati, si arricchisce anche di un ricco approfondimento editoriale con due lunghe interviste agli autori.

Paperon de Paperoni sarà celebrato anche nel numro 3499 di Topolino, disponibile in edicola dal 14 dicembre, e nel numero 54 del magazine Zio Paperone (numero 54), che avrà 16 pagine in più e una speciale copertina dorata.