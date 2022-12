Questo video falso di Putin e Zelensky che annunciano la fine della guerra, ha a che fare con la neo-eletta parola dell'anno. Il dizionario inglese Merriam-Webster ha eletto gaslighting parola dell'anno. Sì, perché nel 2022 è stata cercata il 1.740% di volte in più rispetto al 2021. Ma che cos'è il gaslighting? È l'abuso, la manipolazione psicologica più subdola che possa esistere perché fa riferimento a quelle particolari situazioni in cui la vittima è portata a mettere in dubbio la propria percezione della realtà.

Una parola che compare per la prima volta negli anni ‘40 con il film “Gaslight” dove tra gli stratagemmi architettati dal marito e dalla sua perfida amante per portare la moglie alla pazzia, c'è proprio quello di farle credere che l'abbassamento delle luci a gas della loro casa, gaslighting appunto, sia frutto della sua immaginazione.

Gaslighting è essere preda di una manipolazione psicologica tale da diventare confusi, da perdere fiducia in se stessi e da sviluppare una dipendenza rispetto al proprio carnefice. La parola entra presto nel lessico di psicologia e della giurisprudenza e può riguardare una prevaricazione privata, come nel caso di Morena, una donna che quest'anno è stata vittima di un compagno che simulava furti in casa sua in modo da poterla manipolare ma può anche riguardare casi di prevaricazione sociale.

Il gaslighting e il senso mediatico. È è questo il motivo per cui è stata eletta parola dell'anno. “Donald Trump sta facendo ‘gaslighting’ a tutti noi” titola un'opinionista della Cnn, alla fine del 2017, quando l'ex presidente nega di aver rilasciato dichiarazioni effettivamente rilasciate. È questa l'epoca delle fake news, dei video in deep fake senza alcun controllo etico. Video e informazioni false ma verosimili al punto da ingannare la nostra percezione, in questo caso attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, ma non solo.

Del cosiddetto greenwashing, quell’ambientalismo di facciata, delle aziende che pubblicamente promettono di ripulirsi in nome del clima ma che poi razzolano male. Gaslighting racconta oggi le teorie del complotto, quel lavoro subdolo di troll e di bot che cavalcano l'onda delle fake news per cospirare. Una manipolazione dell'informazione ben architettata abbassando le luci, a led e non più a gas, della realtà.