Cambia SuperEnalotto, arriva WinBox: più opportunità di vincita

Milano, 01 ott. (askanews) - Novità in arrivo per gli appassionati di SuperEnalotto, il gioco che da sempre fa sognare, dal primo ottobre si rinnova grazie a WinBox, Rosangela Robbiani, Managing Director Lottery di Sisal racconta questa innovazione per essere ancora più vicino agli italiani.

"SuperEnalotto WinBox consente di avere nuove opportunità di vincita a parità di prezzo, basta fare la propria giocata in ricevitoria e inquadrare la app ufficiale di SuperEnalotto, il Qr code presente sulla ricevuta di gioco. In questo modo si può scoprire subito se si è vinta una delle vincite immediate che vanno da 2, 20, 100 o 500 euro. Dopo non si dovrà fare altro che attendere l'estrazione e, dopo, ancora, nel caso in cui non si sia realizzata alcuna vincita e se si è giocato il Superstar, c'è anche l'opportunità di avere una Second Chance, quindi di vincere un premio che può essere di 3 o di 50 euro".

Una rivoluzione con il sorriso.

"Winbox riprende il sorriso di SuperEnalotto,che è un po' l'elemento distintivo del nostro gioco, perchè oltre al jackpot e al motivo principale per cui i giocatori giocano al SuperEnalotto, mi piace pensare che WinBox sia in grado di regalare tanti sorrisi, tante piccole gratificazioni quotidiane ai nostri consumatori".

Una innovazione nel segno del digitale che permette anche un controllo più facile delle vincite, anche se resta centrale il ruolo delle ricevitorie, dove è possibile la riscossione dei premi.

"Attraverso Winbox accompagniamo il consumatore durante tutto il ciclo della giocata, che inizia in ricevitoria e si conclude in ricevitoria".

Un rinnovamento sempre nel segno del gioco responsabile.

"La responsabilità è al centro della strategia Sisal, il SuperEnalotto è uno dei giochi più responsabili sul mercato, perché basta un euro per partecipare e per conoscere l'esito non bisogna fare altro che aspettare l'estrazione, che sono tre a settimana, quindi è un gioco che è lontano da qualunque tipo di eccessi. La responsabilità è al centro anche di questa innovazione perchè restituisce molto più valore ai consumatori".