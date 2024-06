Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 4 giugno 2024: tutti i numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì 4 giugno 2024, in diretta su Today.it. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri fortunati dell ruote del Lotto e la combinazione estratta del 10eLotto. Il Jackpot del concorso Sisal è di 30,4 milioni di euro. Nell'estrazione di stasera non è stato centrato il '6', ma un fortunato giocatore si è aggiudicato un ricco 5+1. Tre giocatori hanno invece fatto '5'. Verifica su Today anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto, scopri subito se hai vinto: numeri vincenti e quote sono aggiornate in tempo reale.

Lotto oggi, estrazione di martedì 4 giugno 2024: i numeri di tutte le ruote

Estrazione del Lotto del 04/06/2024. Tutti i numeri vincenti in basso poco dopo le 20.

Bari: 53 32 67 29 23

Cagliari: 31 49 27 86 81

Firenze: 84 69 21 57

Genova: 30 87 52 55 75

Milano: 2 75 64 55 36

Napoli: 77 68 14 18 88

Palermo: 33 11 57 82 59

Roma: 1 56 20 12 25

Torino: 37 29 50 25 51

Venezia: 30 20 41 88 74

Nazionale: 60 7 62 78 38

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

Invitiamo i lettori a verificare i numeri delle giocate anche sulle pagine ufficiali Sisal e Igt, ex Lottomatica, o sul sito dell'Agenzia dei Monopoli. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori.

Estrazione del SuperEnalotto di oggi 4 giugno 2024: i numeri vincenti

In diretta, qualche minuto dopo le 20, la combinazione del SuperEnalotto estratta martedì 4 giugno 2024 con i numeri vincenti. Quello di oggi è il concorso numero 88.

Estrazione SuperEnalotto del 04/06/2024

Sestina vincente di oggi: 75 4 28 41 61 18

Jolly: 17

SuperStar: 72

Nell'estrazione del SuperEnalotto di stasera non è stato centrato il '6', ma un fortunato giocatore si è aggiudicato un ricco 5+1 da oltre 551mila euro. Tre giocatori hanno invece fatto '5', vincendo più di 59mila a testa.

LE QUOTE DEL 4 GIUGNO CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 1 € 551.141,37 punti 5 3 € 59.353,69 punti 4 432 € 505,96 punti 3 19.481 € 29,93 punti 2 316.461 € 5,35

La combinazione del 10eLotto di oggi, martedì 4 giugno 2024

E infine concludiamo con i numeri del 10eLotto estratti oggi, martedì 4 giugno 2024, insieme ai numeri "Oro" e "Doppio Oro".