Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 29 dicembre 2023

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 dicembre 2023: i numeri vincenti in diretta su Today.it. Come di consueto, aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20, sarà possibile seguire in tempo reale le estrazioni di stasera. Prima i numeri delle Ruote del Lotto, poi la sestina vincente del SuperEnalotto, e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Nell'estrazione di ieri, giovedì 28 dicembre, non sono arrivati '6' o '5+1', ma dieci fortunati giocatori hanno centrato il '5' da 23mila euro ciascuno. Il jackpot in palio per la sestina del SuperEnalotto di oggi è di 38 milioni di euro. Ricordiamo inoltre che quella odierna è l'ultima estrazione del venerdì: da gennaio 2024 le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto torneranno a essere tre a settimana (martedì, giovedì e sabato).

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti del 29 dicembre 2023

Su questa pagina i numeri vincenti delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nonché da Igt (ex Lottomatica). L'estrazione del Lotto di oggi 29 dicembre 2023 avrà luogo come sempre alle 20.

Estrazione Lotto 29/12/2023

Bari: 5 65 64 85 57

Cagliari: 62 52 7 68 28

Firenze: 90 67 8 28 41

Genova: 43 70 73 90 69

Milano: 48 6 35 20 62

Napoli: 3 57 88 18 32

Palermo: 72 15 61 29 63

Roma: 45 13 18 28 32

Torino: 18 62 47 37 73

Venezia: 76 27 26 39 25

Nazionale: 22 70 64 59 81

Estrazione SuperEnalotto: la sestina di oggi 29 dicembre

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che come di consueto vengono comunicati sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le 20.

Concorso Nº181 del 29 dicembre 2023

Sestina vincente: 13 47 68 90 46 67

Numero Jolly: 55

Numero SuperStar: 40

10eLotto, estrazione del 29 dicembre: i numeri

Infine la combinazione del 10eLotto di oggi, venerdì 29 dicembre 2023, che viene comunicata in concomitanza con quella del Lotto.