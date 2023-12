Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 30 dicembre 2023

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 30 dicembre 2023, in diretta su Today.it. Su questa pagina, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale l'ultima estrazione dell'anno, tra numeri fortunati e vincite. Prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Lotto e SuperEnalotto, tutte le estrazioni

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti del 30 dicembre 2023

Su questa pagina i numeri vincenti delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nonché da Igt (ex Lottomatica). L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 30 dicembre 2023 avrà luogo come sempre alle 20.

Estrazione Lotto 30/12/2023

Bari: 88 85 15 86 4

Cagliari: 70 74 43 2 47

Firenze: 82 18 20 90 4

Genova: 19 90 21 71 13

Milano: 69 85 39 41 11

Napoli: 7 68 53 81 46

Palermo: 41 48 7 4 84

Roma: 83 4 65 77 21

Torino: 14 87 49 19 69

Venezia: 64 32 31 18 38

Nazionale: 2 40 17 47 46

Se non riuscite a visualizzare i numeri è possibile ricaricare la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto: la sestina di oggi 30 dicembre

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che come di consueto vengono comunicati sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le 20.

Concorso Nº182 del 30 dicembre 2023

Sestina vincente: 23 43 53 69 66 45

Numero Jolly: 4

Numero SuperStar: 59

LE QUOTE CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 0 € 0,00 punti 4 0 € 0,00 punti 3 0 € 0,00 punti 2 0 € 0,00

10eLotto, estrazione del 30 dicembre: i numeri

Infine la combinazione del 10eLotto di oggi, sabato 30 dicembre 2023, che viene comunicata in concomitanza con quella del Lotto.