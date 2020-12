Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 7 dicembre 2020: Lotto rinviato

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione speciale di oggi, lunedì 7 dicembre 2020. La sestina vincente e le quote in diretta su Today: in palio un jackpot da 74,3 milioni di euro

Estrazione anticipata per il SuperEnalotto in vista dell'Immacolata: oggi, lunedì 7 dicembre 2020, conosceremo la sestina vincente che sarebbe stata estratta domani, martedì 8 dicembre. Qualche minuto dopo le ore 20, su questa pagina, seguiremo in diretta l'estrazione speciale del SuperEnalotto di oggi, con in palio un jackpot da capogiro. Niente Lotto e 10eLotto per oggi, l'estrazione di stasera riguarderà infatti soltanto la sestina vincente del SuperEnalotto: le estrazioni degli altri due giochi sono state infatti rinviate di un giorno.

Estrazione speciale, montepremi speciale: chi oggi riuscirà ad indovinare tutti i numeri vincenti del SuperEnalotto del concorso del 7/12/2020 porterà a casa un jackpot da 74,3 milioni di euro. Poco dopo le 20 conosceremo i numeri dell'estrazione di oggi, poi, intorno alle ore 20,45, verranno comunicate le quote e le eventuali vincite del concorso di casa Sisal. L'ultimo 6 risale al 7 luglio scorso, quando a Sassari vennero vinti 59,5 milioni di euro.

Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 7 dicembre 2020

Su questa pagina, poco dopo le ore 20, conosceremo i numeri vincenti dell'estrazione speciale del SuperEnalotto di oggi, lunedì 7 dicembre 2020

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Lotto e 10eLotto: estrazioni rinviate a mercoledì 9 dicembre

Se l'estrazione del SuperEnalotto è stata anticipata ad oggi, lunedì 7 dicembre, a causa della festa dell'Immacolata dell'8 dicembre, le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono state invece rinviate al giorno successivo alla festività. Quindi, per conoscere i numeri vincenti delle Ruote del Lotto e la combinazione del 10eLotto, sarà necessario attendere la sera di mercoledì 9 dicembre 2020.

Non si tratta dell'unica modifica alle estrazioni per il mese di dicembre. Infatti, l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre si terrà lunedì 28 dicembre 2020, mentre nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 la raccolta del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà alle ore 18:00.